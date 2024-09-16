Напарник Трампа визнав, що "створив" історію про поїдання домашніх котів мігрантами

Обраний Дональдом Трампом кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс фактично визнав, що поширювана республіканцями історія про нібито поїдання домашніх тварин мігрантами з Гаїті в одному з міст штату Огайо не є правдою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

Розмова ведучої CNN Дани Беш із Венсом стосувалась виголошеної Трампом під час дебатів заяви про те, що в місті Спрінгфілд в Огайо мігранти з Гаїті нібито полюють на домашніх котів і гусей.

Це твердження з’явилось за кілька днів до дебатів, було серед перших поширене самим Джей Ді Венсом, а також породило хвилю згенерованих штучним інтелектом зображень Трампа, який "оберігає" котів і гусей. Ці твердження офіційно спростували влада та поліція Спрінгфілда.

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Під час недільного ефіру ведуча CNN спитала у Венса, чи може він після неодноразових спростувань поширеної ним же інформації про "поїдання домашніх тварини мігрантами" визнати, що не має підтверджень цьому.

На це напарник Трампа заявив, що його докази – це "безпосередні свідчення виборців його округу", зокрема тих, які втратили рідних через напади мігрантів.

JD Vance in responding to question on CNN this AM about dog & cat eating in Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do..."pic.twitter.com/aO6oG7fYqq – ‏ًً (@politicalplayer) September 15, 2024

"Американські ЗМІ повністю ігнорували ці речі, поки ми з Дональдом Трампом не почали говорити про меми з котами. Якщо мені доведеться створювати історії, щоб американські ЗМІ звернули увагу на страждання американського народу – що ж, саме це я й буду робити, Дано", – додав він.

Ведуча після цього кілька разів перепитала кандидата Трампа у віцепрезиденти, чи означають його слова про те, що він "створив" історію про поїдання котів, що вона справді вигадана. Зрештою він фактично це і визнає:

"Я кажу, що ми створюємо історію, а це означає, що ми робимо так, щоб американські ЗМІ фокусувались на цьому. Не я "створив" 20 тисяч нелегальних мігрантів, які прибули до Спрінгфілда. Це через політику Камали Гарріс. Але так, ми створили фактичний фокус, який дозволив американським ЗМІ говорити про цю історію та страждання, спричинені політикою Камали Гарріс".

В інтерв'ю телеканалу NBC, однак, Венс пізніше відмовився від цього зізнання і заперечив, що його твердження про "поїдання котів мігрантів" не є безпідставними.

Після дебатів 10 вересня більшість глядачів заявили, що віцепрезидентка Камала Гарріс виступила краще за республіканського опонента Дональда Трампа. А однопартійці республіканця в Сенаті були розчаровані тим, що він поширював безпідставні твердження про "поїдання котів".

Більше про те, що говорили кандидати, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".