Напарник Трампа визнав, що "створив" історію про поїдання домашніх котів мігрантами

Обраний Дональдом Трампом кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс фактично визнав, що поширювана республіканцями історія про нібито поїдання домашніх тварин мігрантами з Гаїті в одному з міст штату Огайо не є правдою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю CNN.

Розмова ведучої CNN Дани Беш із Венсом стосувалась виголошеної Трампом під час дебатів заяви про те, що в місті Спрінгфілд в Огайо мігранти з Гаїті нібито полюють на домашніх котів і гусей.

Це твердження з’явилось за кілька днів до дебатів, було серед перших поширене самим Джей Ді Венсом, а також породило хвилю згенерованих штучним інтелектом зображень Трампа, який "оберігає" котів і гусей. Ці твердження офіційно спростували влада та поліція Спрінгфілда.

Реклама:

Під час недільного ефіру ведуча CNN спитала у Венса, чи може він після неодноразових спростувань поширеної ним же інформації про "поїдання домашніх тварини мігрантами" визнати, що не має підтверджень цьому.

На це напарник Трампа заявив, що його докази – це "безпосередні свідчення виборців його округу", зокрема тих, які втратили рідних через напади мігрантів.

JD Vance in responding to question on CNN this AM about dog & cat eating in Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do..."pic.twitter.com/aO6oG7fYqq