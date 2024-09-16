Напарник Трампа признал, что "создал" историю о поедании домашних котов мигрантами

Избранный Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс фактически признал, что распространяемая республиканцами история о якобы поедании домашних животных мигрантами с Гаити в одном из городов штата Огайо не является правдой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью CNN.

Разговор ведущей CNN Даны Беш с Вэнсом касался произнесенного Трампом во время дебатов заявления о том, что в городе Спрингфилд в Огайо мигранты из Гаити якобы охотятся на домашних кошек и гусей.

Это утверждение появилось за несколько дней до дебатов, было среди первых распространено самим Джей Ди Вэнсом, а также породило волну сгенерированных искусственным интеллектом изображений Трампа, который "оберегает" котов и гусей. Эти утверждения официально опровергли власти и полиция Спрингфилда.

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Во время воскресного эфира ведущая CNN спросила у Вэнса, может ли он после неоднократных опровержений распространенной им же информации о "поедании домашних животных мигрантами" признать, что не имеет подтверждений этому.

На это напарник Трампа заявил, что его доказательства – это "непосредственные свидетельства избирателей его округа", в частности тех, которые потеряли родных из-за нападений мигрантов.

JD Vance in responding to question on CNN this AM about dog & cat eating in Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do..."pic.twitter.com/aO6oG7fYqq – ‏ًً (@politicalplayer) September 15, 2024

"Американские СМИ полностью игнорировали эти вещи, пока мы с Дональдом Трампом не начали говорить о мемах с котами. Если мне придется создавать истории, чтобы американские СМИ обратили внимание на страдания американского народа – что ж, именно это я и буду делать, Дано", – добавил он.

Ведущая после этого несколько раз переспросила кандидата Трампа в вице-президенты, означают ли его слова о том, что он "создал" историю о поедании котов, что она действительно выдумана. В конце концов он фактически это и признает:

"Я говорю, что мы создаем историю, а это означает, что мы делаем так, чтобы американские СМИ фокусировались на этом. Не я "создал" 20 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Спрингфилд. Это из-за политики Камалы Харрис. Но да, мы создали фактический фокус, который позволил американским СМИ говорить об этой истории и страданиях, вызванных политикой Камалы Харрис".

В интервью телеканалу NBC, однако, Вэнс позже отказался от этого признания и возразил, что его утверждения о "поедании котов мигрантов" не являются безосновательными.

После дебатов 10 сентября большинство зрителей заявили, что вице-президент Камала Харрис выступила лучше республиканского оппонента Дональда Трампа. А однопартийцы республиканца в Сенате были разочарованы тем, что он распространял безосновательные утверждения о "поедании котов".

Больше о том, что говорили кандидаты, читайте в материале "ЕвроПравды".