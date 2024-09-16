Глава Міноборони Нідерландів: Не думаю, що війна закінчиться у 2025 році

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні не завершиться у 2024 році, й закликав до бачення довгострокової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю LRT.

На питання про можливі терміни завершення війни Брекельманс заявив, що "не думає, що війна закінчиться цього року, і не думає, що вона закінчиться наступного року". Він також підкреслив, що ситуація на полі бою в Україні "дуже складна".

"Це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", – вважає він.

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На думку глави нідерландського Міноборони, це означає подальшу підтримку України з одночасним врахуванням довгострокової перспективи, аби народи Європи були готові підтримувати Україну на довший термін і не мали неправильних очікувань.

Брекельманс також вважає, що Росія є, "безумовно, потужною" та здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".

"Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, пам'ятаючи про те, що це ядерна держава", – зазначив міністр.

Нагадаємо, липневе опитування показало, що більшість європейців підтримують збільшення військової допомоги Україні.

Водночас The Wall Street Journal повідомляв, нібито США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.