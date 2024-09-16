Глава Минобороны Нидерландов: Не думаю, что война закончится в 2025 году

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что война в Украине не завершится в 2024 году, и призвал к видению долгосрочной поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LRT.

На вопрос о возможных сроках завершения войны Брекельманс заявил, что "не думает, что война закончится в этом году, и не думает, что она закончится в следующем году". Он также подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине "очень сложная".

"Это означает, что мы должны делать больше, но мы также не должны слишком завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение сначала было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт", – считает он.

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По мнению главы нидерландского Минобороны, это означает дальнейшую поддержку Украины с одновременным учетом долгосрочной перспективы, чтобы народы Европы были готовы поддерживать Украину на более долгий срок и не имели неправильных ожиданий.

Брекельманс также считает, что Россия является, "безусловно, мощной" и способна вести войну с высокой интенсивностью "очень долго".

"Россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе, как на поле боя, так и, конечно, помня о том, что это ядерная держава", – отметил министр.

Напомним, июльский опрос показал, что большинство европейцев поддерживают увеличение военной помощи Украине.

В то же время The Wall Street Journal сообщал, якобы США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.