Сили ЄС успішно відбуксирували танкер, уражений хуситами в Червоному морі

Грецький танкер Sounion із мільйоном барелів нафти, покинутий у Червоному морі в серпні після того, як єменські повстанці-хусити завдали по ньому удару, успішно відбуксирували в безпечне місце.

Про це у понеділок, 16 вересня, повідомила місія ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Червоному морі ASPIDES, пише "Європейська правда".

Зазначається, що в результаті кількаденної операції Sounion "успішно відбуксирували до безпечної зони без розливу нафти".

"Завершення цього етапу рятувальної операції є результатом комплексного підходу та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, які прагнуть запобігти екологічній катастрофі, що може вплинути на весь регіон", – зазначає ASPIDES.

Update on MV SOUNION salvage status



Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.



The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg