Сили ЄС успішно відбуксирували танкер, уражений хуситами в Червоному морі
Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 22:28 —
Грецький танкер Sounion із мільйоном барелів нафти, покинутий у Червоному морі в серпні після того, як єменські повстанці-хусити завдали по ньому удару, успішно відбуксирували в безпечне місце.
Про це у понеділок, 16 вересня, повідомила місія ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Червоному морі ASPIDES, пише "Європейська правда".
Зазначається, що в результаті кількаденної операції Sounion "успішно відбуксирували до безпечної зони без розливу нафти".
"Завершення цього етапу рятувальної операції є результатом комплексного підходу та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, які прагнуть запобігти екологічній катастрофі, що може вплинути на весь регіон", – зазначає ASPIDES.
Update on MV SOUNION salvage status– EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 16, 2024
Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.
The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg
Бойовики-хусити атакували судно Sounion 21 серпня, коли воно прямувало до Греції, завантажене близько 1 мільйоном барелів нафти з Іраку.
Минулого тижня Організація Об'єднаних Націй попередила, що палаючий танкер становить величезну екологічну загрозу, якщо його не вдасться швидко прибрати.
ЄС раніше заявляв, що немає жодних ознак витоку нафти з трюму судна, проте США заявили про витік, припускаючи, що з баків витікає паливо.
Французький есмінець врятував 29 моряків з палаючого танкера.
Хусити, яких підтримує Іран, почали атакувати торгові судна за допомогою безпілотників і ракет в середині листопада в південній частині Червоного моря і Аденської затоки. Вони кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями у секторі Гази.