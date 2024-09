Силы ЕС успешно отбуксировали танкер, пораженный хуситами в Красном море

Греческий танкер Sounion с миллионом баррелей нефти, брошенный в Красном море в августе после того, как йеменские повстанцы-хуситы нанесли по нему удар, успешно отбуксировали в безопасное место.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила миссия ЕС по обеспечению безопасности судоходства в Красном море ASPIDES, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в результате многодневной операции Sounion "успешно отбуксировали в безопасную зону без разлива нефти".

"Завершение этого этапа спасательной операции является результатом комплексного подхода и тесного сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, которые стремятся предотвратить экологическую катастрофу, которая может повлиять на весь регион", – отмечает ASPIDES.

Реклама:

Update on MV SOUNION salvage status



Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.



The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg