Силы ЕС успешно отбуксировали танкер, пораженный хуситами в Красном море

Греческий танкер Sounion с миллионом баррелей нефти, брошенный в Красном море в августе после того, как йеменские повстанцы-хуситы нанесли по нему удар, успешно отбуксировали в безопасное место.

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила миссия ЕС по обеспечению безопасности судоходства в Красном море ASPIDES, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в результате многодневной операции Sounion "успешно отбуксировали в безопасную зону без разлива нефти".

"Завершение этого этапа спасательной операции является результатом комплексного подхода и тесного сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, которые стремятся предотвратить экологическую катастрофу, которая может повлиять на весь регион", – отмечает ASPIDES.

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Update on MV SOUNION salvage status



Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.



The completion of… pic.twitter.com/FJrk9JGNUg – EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 16, 2024

Боевики-хуситы атаковали судно Sounion 21 августа, когда оно направлялось в Грецию, загруженное около 1 миллионом баррелей нефти из Ирака.

На прошлой неделе Организация Объединенных Наций предупредила, что горящий танкер представляет огромную экологическую угрозу, если его не удастся быстро убрать.

ЕС ранее заявлял, что нет никаких признаков утечки нефти из трюма судна, однако США заявили об утечке, предполагая, что из баков вытекает топливо.

Французский эсминец спас 29 моряков с горящего танкера.

Хуситы, которых поддерживает Иран, начали атаковать торговые суда с помощью беспилотников и ракет в середине ноября в южной части Красного моря и Аденского залива. Они говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.