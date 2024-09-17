"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів, змінений через повені в Центральній Європі

Через масштабні повені у Центральній Європі "Укрзалізниця" оновила графік руху потягів, змінений напередодні через негоду в Польщі, Чехії та Австрії.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Європейська правда".

Рейс Відень – Київ – Відень 17 вересня продовжує курсувати як Будапешт – Київ – Будапешт, а рейс Відень – Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті курсує сьогодні як Будапешт – Чоп – Будапешт.

Як розповіли у компанії, рейс Прага – Перемишль – Прага відновлять обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву, коли рейс Прага – Чоп – Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

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Водночас з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп – Будапешт і 644 Дебрецен – Мукачево налагоджено автобусний трансфер, там працюють угорські координатори.

В "Укрзалізниці" запевнили, що всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Як відомо, внаслідок повеней станом на ранок 17 вересня у Польщі в Опольському воєводстві затоплює ще одне містечко, Вроцлав посилено готується до повені. З понеділка влада оголосила у постраждалих районах стан стихійного лиха.

Жертвами повеней у всіх постраждалих країнах Центральної Європи стали вже щонайменше 18 людей.