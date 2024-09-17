ЗМІ: Президентка Єврокомісії поки не розкриває, як розподілить портфелі між країнами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поки не розкрила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн ЄС.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Двоє європосадовців розповіли журналістам, що на зустрічі з керівниками політичних груп Європарламенту і президенткою Робертою Метсолою вранці 17 вересня фон дер Ляєн показала їм структуру майбутнього складу Єврокомісії, проте не стала вказувати імен для тих чи інших посад.

Також вона не стала деталізувати перелік повноважень для єврокомісарів у межах цих портфелів.

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Один зі співрозмовників видання, знайомий з деталями зустрічі, назвав її "провокативною узагальненою презентацією".

Третій співрозмовник розкрив, що зустріч послів ЄС у Брюсселі змістили на пізніший час, ніж початково планували, тепер вона має бути о 14:30 за Брюсселем. Також він сказав, що одним з факторів того, чому фон дер Ляєн не розкриває імена парламенту, може бути те, що Словенія ще офіційно не номінувала свою кандидатку Марту Кос.

Нагадаємо, 17 вересня Урсула фон дер Ляєн має презентувати новий склад Єврокомісії у складі 26 єврокомісарів – по одному від кожної країни ЄС. Це оголошення вже відкладали через спроби президентки забезпечити більш гендерно збалансований склад Єврокомісії.

За даними ЗМІ, Франція тепер може отримати впливовий економічний портфель з посадою віцепрезидента ЄК після згоди замінити першого кандидата Тьєррі Бретона – чинного єврокомісара, який останнім часом конфліктував з фон дер Ляєн.