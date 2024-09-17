СМИ: Президент Еврокомиссии пока не раскрывает, как распределит портфели между странами

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не раскрыла, как планирует распределить портфели еврокомиссаров между кандидатами разных стран ЕС.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Двое еврочиновников рассказали журналистам, что на встрече с руководителями политических групп Европарламента и президентом Робертой Метсолой утром 17 сентября фон дер Ляйен показала им структуру будущего состава Еврокомиссии, однако не стала указывать имен для тех или иных должностей.

Также она не стала детализировать перечень полномочий для еврокомиссаров в рамках этих портфелей.

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Один из собеседников издания, знакомый с деталями встречи, назвал ее "провокационной обобщенной презентацией".

Третий собеседник раскрыл, что встречу послов ЕС в Брюсселе сместили на более позднее время, чем изначально планировали, теперь она должна быть в 14:30 по Брюсселю. Также он сказал, что одним из факторов того, почему фон дер Ляйен не раскрывает имена, может быть то, что Словения еще официально не номинировала свою кандидатку Марту Кос.

Напомним, 17 сентября Урсула фон дер Ляйен должна представить новый состав Еврокомиссии в составе 26 еврокомиссаров – по одному от каждой страны ЕС. Это объявление уже откладывали из-за попыток президента обеспечить более гендерно сбалансированный состав Еврокомиссии.

По данным СМИ, Франция теперь может получить влиятельный экономический портфель с должностью вице-президента ЕК после согласия заменить первого кандидата Тьерри Бретона – действующего еврокомиссара, который в последнее время конфликтовал с фон дер Ляйен.