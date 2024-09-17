Politico: Франція отримає впливовішу посаду єврокомісара після згоди замінити Бретона

Після згоди замінити свого кандидата до Єврокомісії Франція отримає більш впливову "економічну" посаду.

Про це з посиланням на свої джерела у Парижі повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про потужний і різносторонній економічний портфель для французького єврокомісара.

Деякі співрозмовники кажуть, що шанси на таку посаду нібито зросли після того, як Париж погодився відкликати небажану для неї кандидатуру Тьєррі Бретона, посадовця чинної Єврокомісії, та запропонував замість нього главу МЗС Стефана Сежурне.

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Майбутній французький єврокомісар може отримати на додачу посаду віцепрезидента і буде мати нагляд над роботою ще кількох профільних єврокомісарів. Таким чином Франція отримала би провідну роль у частині політики ЄС у сфері економіки, торгівлі, досліджень та інновацій, а також фінансових послуг.

Публікація Тьєррі Бретоном відкритого листа до фон дер Ляєн із заявою про відставку для багатьох стала несподіванкою, але, як виявляється, чутки про можливість заміни його кандидатури через конфлікт з президенткою Єврокомісії ходили вже тривалий час.

Троє французьких співрозмовників поділилися, що перемовини Макрона й фон дер Ляєн особливо активізувалися минулого тижня і в Парижі вже почали побоюватися, що не отримають бажаного.

Серед знавців "внутрішньої кухні" ЄС лунали сумніви, що Франція зможе здобути дуже широке портфоліо, оскільки існувало неписане правило не віддавати найвпливовіші "генеральні департаменти" ключовим країнам, як Франція та Німеччина, щоб витримувати баланс розподілу повноважень між країнами-членами.

17 вересня Урсула фон дер Ляєн має презентувати новий склад Єврокомісії у складі 26 єврокомісарів – по одному від кожної країни ЄС. Це оголошення вже відкладали через спроби президентки забезпечити більш гендерно збалансований склад Єврокомісії.

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