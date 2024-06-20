Росія постріляла з ядерних субмарин біля морського кордону Норвегії

Два багатоцільовані атомні підводні човни Північного флоту Росії "Сєвєродвінськ" і "Орел" відпрацювали стрільби крилатими ракетами по уявній флотилії десантних кораблів противника в межах навчань біля узбережжя Кольського півострова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Barents Observer.

За повідомленням Північного флоту Росії, багатоцільові підводні човни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" і "Граніт" і "успішно вразили свої цілі, розташовані на відстані близько 170 кілометрів".

Повідомляється, що метою була уявна група десантних кораблів противника. Судячи з відео, опублікованого російськими ВМС, обидва підводні човни здійснили пуски ракет із зануреного положення.

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Навчання відбулися 19 червня в Баренцевому морі і були "частиною плану бойової готовності", йдеться в повідомленні російського Північного флоту.

Судячи з даних російської корабельної інформаційної системи попередження, пуск ракети відбувся в районі на північ від півострова Рибачий, поблизу морського кордону з Норвегією, у східному напрямку, в бік півострова Канін.

Норвегія – одна з країн НАТО, яка межує з Росією, та з початку російського повномасштабного вторгнення виявляє численні випадки шпигунства з боку Москви.

Минулого року голова Збройних сил Норвегії генерал армії Ейрік Крістофферсен заявив, що Росія відвела від норвезького кордону 80% своїх військ після повномасштабного вторгнення, хоча й постійно говорить про загрозу з боку НАТО.

Він вважає, що "вікно можливостей" Північноатлантичного Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.