Чому можуть "згоріти" $6 млрд допомоги від США і як можна цього уникнути

1 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена може втратити доступ до майже $6 млрд, які Конгрес заклав на оборонну підтримку України за програмою PDA.

В Пентагоні кажуть, що працюють з Конгресом, аби продовжити повноваження і мати змогу надалі надсилати Україні зброю. І запевняють, що зрештою використають усі наявні ресурси.

Докладно про ці кошти і те, що потрібно для збереження доступу до майже $6 млрд для України, читайте в статті кореспондентів "Голосу Америки" Остапа Яриша та Катерини Лісунової Питання на $6 млрд: чи втратить Україна частину фінансової підтримки від США. Далі – стислий її виклад.

PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень – одна з програм оборонної підтримки України. За нею Києву надають озброєння безпосередньо із запасів США.

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Через це пакети озброєнь за цією програмою надходять протягом лічених днів з моменту оголошення, кажуть у Пентагоні. Таким чином, PDA наразі є найбільш оперативним інструментом допомоги Україні, коли йдеться про забезпечення термінових потреб на полі бою.

Згодом надане озброєння Сполучені Штати оцінюють і поповнюють нестачу на своїх складах, замовляючи зброю у виробників. На це Конгрес виділяє гроші за окремою статтею витрат.

Це не єдина програма, спрямована на довготермінову підтримку України.

У квітні Конгрес затвердив додаткове фінансування для України та партнерів на суму близько $61 млрд. На додачу до цих коштів законодавці дали президентові дозвіл надіслати Україні зброю за програмою PDA – вартістю до $7,8 млрд.

У тексті закону прописано, що цей дозвіл діє до кінця 2024 бюджетного року, який закінчується 30 вересня.

На час виходу цієї публікації невикористаними залишаються $5,9 млрд, з яких в кінці місяця "вичерпуються" $5,8 млрд, повідомили "Голосу Америки" в Пентагоні.

Якщо дозвіл на їхнє використання не продовжити, Білий дім може втратити доступ до цієї суми.

За умови, що до кінця вересня адміністрація не надасть Україні зброї на залишкові $5,8 млрд, є два шляхи впевнитися, що доступ до цієї суми не вичерпається, розповів "Голосу Америки" директор адвокації ГО Razom for Ukraine Микола Мурський.

Перший – Конгрес має ухвалити положення, яке б продовжило дозвіл президенту використати залишкову суму в наступному бюджетному році.

Другий – адміністрація Байдена може сама сповістити Конгрес про намір використати цю суму.

Формальне сповіщення має зробити державний секретар, як це відбувалось і в минулому.

Натомість у Державному департаменті наразі не дають чіткої відповіді, чи збирається держсекретар найближчим часом сповістити Конгрес про намір використати залишкові $5,8 млрд.

Ще одна проблема: не всі американські законодавці, з якими спілкувався "Голос Америки", були обізнані про загрозу втрати доступу до майже $6 млрд. Втім, частина конгресменів запевнила: якщо знадобиться – повноваження продовжать.

Про продовження дії програми говорять і у військовому відомстві.

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що Міноборони США працюють з Конгресом, аби продовжити повноваження і мати змогу надалі надсилати Україні зброю за програмою PDA. "Доти ви й надалі будете бачити пакети допомоги. Найближчим часом ми повідомимо про це більше", – додав він.

Якщо з тієї чи іншої причини доступ до майже $6 млрд у кінці вересня вичерпається, адміністрація може використати інші фонди для збройної підтримки України.

Йдеться про додаткові кошти, які в Міноборони США виявили через помилки у попередніх розрахунках.

Докладніше – в матеріалі Остапа Яриша та Катерини Лісунової Питання на $6 млрд: чи втратить Україна частину фінансової підтримки від США.