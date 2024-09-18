Почему могут "сгореть" $6 млрд помощи от США и как можно этого избежать

1 октября администрация президента США Джо Байдена может потерять доступ к почти $6 млрд, которые Конгресс заложил на оборонную поддержку Украины по программе PDA.

В Пентагоне говорят, что работают с Конгрессом, чтобы продлить полномочия и иметь возможность в дальнейшем отправлять Украине оружие. И уверяют, что в конце концов используют все имеющиеся ресурсы.

Подробно об этих средствах и о том, что нужно для сохранения доступа к почти $6 млрд для Украины, читайте в статье корреспондентов "Голоса Америки" Остапа Яриша и Екатерины Лисуновой Вопрос на $6 млрд: потеряет ли Украина часть финансовой поддержки от США. Далее – краткое ее изложение.

PDA (Presidential Drawdown Authority), или программа президентских полномочий – одна из программ оборонной поддержки Украины. По ней Киеву предоставляют вооружение непосредственно из запасов США.

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Поэтому пакеты вооружений по этой программе поступают в течение считанных дней с момента объявления, говорят в Пентагоне. Таким образом, PDA сейчас является наиболее оперативным инструментом помощи Украине, когда речь идет об обеспечении срочных потребностей на поле боя.

Впоследствии предоставленное вооружение Соединенные Штаты оценивают и пополняют недостаток на своих складах, заказывая оружие у производителей. На это Конгресс выделяет деньги по отдельной статье расходов.

Это не единственная программа, направленная на долгосрочную поддержку Украины.

В апреле Конгресс утвердил дополнительное финансирование для Украины и партнеров на сумму около $61 млрд. В дополнение к этим средствам законодатели дали президенту разрешение отправить Украине оружие по программе PDA – стоимостью до $7,8 млрд.

В тексте закона прописано, что это разрешение действует до конца 2024 бюджетного года, который заканчивается 30 сентября.

На момент выхода этой публикации неиспользованными остаются $5,9 млрд, из которых в конце месяца "исчерпываются" $5,8 млрд, сообщили "Голосу Америки" в Пентагоне.

Если разрешение на их использование не продлить, Белый дом может потерять доступ к этой сумме.

При условии, что до конца сентября администрация не предоставит Украине оружия на остаточные $5,8 млрд, есть два пути убедиться, что доступ к этой сумме не иссякнет, рассказал "Голосу Америки" директор адвокации ОО Razom for Ukraine Николай Мурский.

Первый – Конгресс должен принять положение, которое бы продлило разрешение президенту использовать остаточную сумму в следующем бюджетном году.

Второй – администрация Байдена может сама известить Конгресс о намерении использовать эту сумму.

Формальное извещение должен сделать государственный секретарь, как это происходило и в прошлом.

Зато в Государственном департаменте пока не дают четкого ответа, собирается ли госсекретарь в ближайшее время известить Конгресс о намерении использовать остаточные $5,8 млрд.

Еще одна проблема: не все американские законодатели, с которыми общался "Голос Америки", были осведомлены об угрозе потери доступа к почти $6 млрд. Впрочем, часть конгрессменов заверила: если понадобится – полномочия продлят.

О продлении действия программы говорят и в военном ведомстве.

Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что Минобороны США работают с Конгрессом, чтобы продлить полномочия и иметь возможность в дальнейшем отправлять Украине оружие по программе PDA. "До тех пор вы и в дальнейшем будете видеть пакеты помощи. В ближайшее время мы сообщим об этом больше", – добавил он.

Если по той или иной причине доступ к почти $6 млрд в конце сентября иссякнет, администрация может использовать другие фонды для вооруженной поддержки Украины.

Речь идет о дополнительных средствах, которые в Минобороны США обнаружили из-за ошибок в предыдущих расчетах.

Подробнее – в материале Остапа Яриша и Екатерины Лисуновой Вопрос на $6 млрд: потеряет ли Украина часть финансовой поддержки от США.