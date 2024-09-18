ФБР розслідує листи з погрозами, які були надіслані представникам виборчих комісій
Новини — Середа, 18 вересня 2024, 08:30 —
Федеральне бюро розслідувань США попередило виборчі комісії бути напоготові після того, як представники кількох виборчих органів у різних куточках країни отримали листи з погрозами.
Про це повідомило NBC News, передає "Європейська правда".
Представник правоохоронних органів підтвердив журналістам видання, що члени виборчих комісій щонайменше шести штатів отримали підозрілі листи 16 вересня. У жодному з них не виявили небезпечних матеріалів.
Мішенями невідомих відправників стали державні секретарі, офіси генерального прокурора та виборчі офіси штатів у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі.
У зворотній адресі на пакунках як ідентифікація відправника було вказане "U.S.T.E.A.", що означає "Армія знищення зрадників США".
17 вересня через такий випадок у Канзасі було евакуйовано офіс держсекретаря, а також офіси в Айові та Оклахомі.
У заяві ФБР вказується, що Бюро "працює з партнерами, щоб визначити, скільки листів було надіслано, особу або осіб, відповідальних за листи, і мотиви листів".
У спільному повідомленні від ФБР та Служби поштової інспекції США наголошується, що "правоохоронні органи старанно працюють над перехопленням будь-яких додаткових листів до їх доставки".
Що стосується рекомендацій до виборчих органів через листи, американські правоохоронці заявляють, що "усі підозрілі предмети слід розглядати як потенційно небезпечні, і з ними потрібно поводитись відповідно до встановлених протоколів безпеки".
Також у ФБР заявили, що працюють над встановленням загальної кількості надісланих листів.
Як відомо, раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори, а американський Мін’юст оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.
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У відповідь в Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США.