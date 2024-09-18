ФБР розслідує листи з погрозами, які були надіслані представникам виборчих комісій

Федеральне бюро розслідувань США попередило виборчі комісії бути напоготові після того, як представники кількох виборчих органів у різних куточках країни отримали листи з погрозами.

Про це повідомило NBC News, передає "Європейська правда".

Представник правоохоронних органів підтвердив журналістам видання, що члени виборчих комісій щонайменше шести штатів отримали підозрілі листи 16 вересня. У жодному з них не виявили небезпечних матеріалів.

Мішенями невідомих відправників стали державні секретарі, офіси генерального прокурора та виборчі офіси штатів у Небрасці, Айові, Канзасі, Теннессі, Вайомінгу та Оклахомі.

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У зворотній адресі на пакунках як ідентифікація відправника було вказане "U.S.T.E.A.", що означає "Армія знищення зрадників США".

Фото: ФБР

17 вересня через такий випадок у Канзасі було евакуйовано офіс держсекретаря, а також офіси в Айові та Оклахомі.

У заяві ФБР вказується, що Бюро "працює з партнерами, щоб визначити, скільки листів було надіслано, особу або осіб, відповідальних за листи, і мотиви листів".

У спільному повідомленні від ФБР та Служби поштової інспекції США наголошується, що "правоохоронні органи старанно працюють над перехопленням будь-яких додаткових листів до їх доставки".

Що стосується рекомендацій до виборчих органів через листи, американські правоохоронці заявляють, що "усі підозрілі предмети слід розглядати як потенційно небезпечні, і з ними потрібно поводитись відповідно до встановлених протоколів безпеки".

Також у ФБР заявили, що працюють над встановленням загальної кількості надісланих листів.

Як відомо, раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори, а американський Мін’юст оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.

Також нещодавно правитель Росії Владімір Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був глава Білого дому Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

У відповідь в Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США.