Федеральное бюро расследований предупредило избирательные комиссии быть начеку после того, как письма с угрозами, которые содержали подозрительные вещества, были отправлены в офисы нескольких государственных секретарей по всей стране.

Об этом сообщило NBC News, передает "Европейская правда".

Представитель правоохранительных органов подтвердил журналистам издания, что члены избирательных комиссий по меньшей мере шести штатов получили пакеты 16 сентября. Он акцентировал, что пока ни один из пакетов не содержал опасных материалов.

"Мишенями" неизвестных отправителей стали государственные секретари, офисы генерального прокурора и избирательные офисы штатов в Небраске, Айове, Канзасе, Теннесси, Вайоминге и Оклахоме.

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В обратном адресе на пакетах в качестве идентификации отправителя было указано "U.S.T.E.A.", что означает "Армия уничтожения предателей США".

Фото: ФБР

Как рассказало издание, 17 сентября из-за такого случая в Канзасе был эвакуирован офис госсекретаря, а также офисы в Айове и Оклахоме.

В заявлении ФБР указывается, что Бюро "работает с партнерами, чтобы определить, сколько писем было отправлено, лицо или лиц, ответственных за письма, и мотивы писем".

В совместном сообщении от ФБР и Службы почтовой инспекции США отмечается, что "правоохранительные органы усердно работают над перехватом любых дополнительных писем до их доставки".

Что касается рекомендаций к избирательным органам из-за пакетов, американские правоохранители заявляют, что "все подозрительные вещества следует рассматривать как потенциально опасные, и с ними нужно обращаться в соответствии с установленными протоколами безопасности".

Также в ФБР заявили, что работают над установлением общего количества присланных писем.

Как известно, ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.

Также недавно Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

В ответ в Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США.