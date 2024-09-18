Британія викликала посла РФ після того, як Москва позбавила акредитації її дипломатів

Міністерство закордонних справ Великої Британії у середу, 18 вересня, викликало посла Росії у зв'язку з рішенням Москви позбавити шістьох британських дипломатів акредитації за звинуваченнями у "шпигунстві" та "підривній діяльності".

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба британського уряду.

Британське МЗС засудило "зловмисну та цілеспрямовану публічну кампанію агресії" з боку Росії, до якої віднесло "абсолютно безпідставні звинувачення" проти кількох своїх дипломатів.

"Така поведінка прямо суперечить зобов'язанням Росії за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини. Така модель поведінки є абсолютно неприйнятною, глибоко непрофесійною і не відповідає стандартам поведінки між державами", – констатувало британське МЗС.

Реклама:

Воно закликало Росію "негайно припинити цю діяльність" і запевнило, що її кампанія не матиме успіху.

Минулого тижня Росія заявила, що позбавила шістьох співробітників посольства Великої Британії акредитації, звинувативши їх у розвідувальній та підривній діяльності.

Тоді Міністерство закордонних справ Великої Британії назвало звинувачення, висунуті ФСБ на адресу співробітників британського посольства у Москві, абсолютно безпідставними.