Британия вызвала посла РФ после того, как Москва лишила аккредитации ее дипломатов

Министерство иностранных дел Великобритании в среду, 18 сентября, вызвало посла России в связи с решением Москвы лишить шестерых британских дипломатов аккредитации по обвинению в "шпионаже" и "подрывной деятельности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба британского правительства.

Британский МИД осудил "злонамеренную и целенаправленную публичную кампанию агрессии" со стороны России, к которой отнесло "абсолютно безосновательные обвинения" против нескольких своих дипломатов.

"Такое поведение прямо противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Такая модель поведения является абсолютно неприемлемой, глубоко непрофессиональной и не соответствует стандартам поведения между государствами", – констатировал британский МИД.

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Он призвал Россию "немедленно прекратить эту деятельность" и заверил, что ее кампания не будет иметь успеха.

На прошлой неделе Россия заявила, что лишила шестерых сотрудников посольства Великобритании аккредитации, обвинив их в разведывательной и подрывной деятельности.

Тогда Министерство иностранных дел Великобритании назвало обвинения, выдвинутые ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, абсолютно безосновательными.