Стефанишина: в ЕС уже говорят с нами об ускоренных процедурах вступления Украины

Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что европейские партнеры готовы к особому отношению в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она заявила на конференции Accession Exchange Forum в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам вице-премьера, которая является ответственной за евроинтеграцию Украины и возглавляет переговорную команду Украины, на встречах с европейскими партнерами уже обсуждаются механизмы ускорения интеграции.

"На каждой встрече я слышу два вопроса – воспринимаем ли мы весь объем права ЕС и нуждаемся ли мы в процедурах ускоренной интеграции", – заявила она.

Реклама:

Стефанишина отметила, что вопрос о готовности имплементировать весь объем EU acquis, то есть законодательства ЕС – стандартный в переговорах с государствами-кандидатами, поскольку сторона ЕС должна убедиться в этом, понять, где могут понадобиться переходные периоды, и тому подобное.

"Но что касается ускоренной интеграции – это уже что-то новое. Мы в свое время инициировали эти разговоры, а теперь нас об этом спрашивает сторона ЕС", – пояснила она. Стефанишина также подчеркнула, что воспринимает это как готовность ЕС к адаптации этих процедур, поскольку первые шаги для ускорения уже происходят.

В частности, ЕС готов отойти от своих правил относительно последовательного прохождения всех этапов на пути к членству.

"В отличие от стандартного подхода, мы делаем все параллельно", – пояснила она.

Как сообщала "ЕвроПравда", на этой конференции Стефанишина поспорила с журналистом относительно даты вступления Украины в ЕС.

Посол ЕС в Украине прогнозирует, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.