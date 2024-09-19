Поблизу Гренландії потонув корабель, є небезпека розливу палива
Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 17:38 —
30-метрове судно затонуло поблизу Нанорталіка на заході Гренландії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.
Всі, хто перебував на борту, були врятовані. Йдеться про чотирьох членів екіпажу.
У баку судна було до 20 тисяч літрів дизельного палива і тисяча літрів моторного масла, що викликає побоювання щодо забруднення довкілля.
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Тому зараз на воді були встановлені плавучі бар'єри з метою зупинити можливий розлив.
У роботі беруть участь як поліція, так і пожежна служба.
Коли сталася аварія, судно прямувало до Какортока на півдні Гренландії.
Нагадаємо, у Нідерландах у військово-морському порту Ден Хелдер наприкінці літа нетривалий час вирувала пожежа на фрегаті Zr. Ms. Evertsen.
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