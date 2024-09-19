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Вблизи Гренландии затонул корабль, есть опасность разлива топлива

Новости — Четверг, 19 сентября 2024, 17:38 — Иванна Костина

30-метровое судно затонуло вблизи Нанорталика на западе Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Все, кто находился на борту, были спасены. Речь идет о четырех членах экипажа.

В баке судна было до 20 000 литров дизельного топлива и 1 000 литров моторного масла, что вызывает опасения относительно загрязнения окружающей среды.

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Поэтому сейчас на воде установлены плавучие барьеры с целью остановить возможный разлив.

В работе участвуют как полиция, так и пожарная служба.

Когда произошла авария, судно направлялось в Какорток на юге Гренландии.

Напомним, в Нидерландах в военно-морском порту Ден Хелдер в конце лета непродолжительное время бушевал пожар на фрегате Zr. Ms. Evertsen.

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