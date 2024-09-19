Вблизи Гренландии затонул корабль, есть опасность разлива топлива
Новости — Четверг, 19 сентября 2024, 17:38 —
30-метровое судно затонуло вблизи Нанорталика на западе Гренландии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.
Все, кто находился на борту, были спасены. Речь идет о четырех членах экипажа.
В баке судна было до 20 000 литров дизельного топлива и 1 000 литров моторного масла, что вызывает опасения относительно загрязнения окружающей среды.
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Поэтому сейчас на воде установлены плавучие барьеры с целью остановить возможный разлив.
В работе участвуют как полиция, так и пожарная служба.
Когда произошла авария, судно направлялось в Какорток на юге Гренландии.
Напомним, в Нидерландах в военно-морском порту Ден Хелдер в конце лета непродолжительное время бушевал пожар на фрегате Zr. Ms. Evertsen.
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