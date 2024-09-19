У Берліні 16 людей постраждали в результаті зіткнення автобуса зі швидкою

У берлінському районі Трептов-Кепенік сталася серйозна аварія за участю автобуса і машини швидкої допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Постраждали 16 осіб, четверо з них – серйозно. Водій автобуса і водій швидкої допомоги отримали незначні травми.

Після аварії в Трептові поліція перекрила дорогу, а автобуси пішли в об'їзд. Учасників дорожнього руху попросили уникати цього району.

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Досі незрозуміло, як саме сталася аварія. За словами представника пожежної служби, карета швидкої допомоги їхала на виклик з увімкненими синіми проблисковими маячками і сиреною. Крім водія, на борту перебував фельдшер швидкої допомоги. Він не постраждав. Пожежна служба повідомила, що до лікарень було доставлено дев'ять постраждалих.

За словами представника поліції, на місці події працював наряд дорожньо-патрульної служби, який з'ясовував обставини аварії.

"Ми вражені цією жахливою аварією. Наші думки з постраждалими та їхніми сім'ями, а також з нашим колегою, який також постраждав в аварії. Звичайно, ми підтримуємо поліцейське розслідування, як тільки можемо, і дякуємо всім рятувальникам за їхні зусилля", – повідомила Берлінська транспортна компанія (BVG).

Нагадаємо, в Хорватії потрапив у аварію мікроавтобус, найвірогідніше, наповнений мігрантами, намагаючись втекти від поліції.