В Берлине 16 человек пострадали в результате столкновения автобуса со скорой

В берлинском районе Трептов-Кепеник произошла серьезная авария с участием автобуса и машины скорой помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пострадали 16 человек, четверо из них – серьезно. Водитель автобуса и водитель скорой помощи получили незначительные травмы.

После аварии в Трептове полиция перекрыла дорогу, а автобусы пошли в объезд. Участников дорожного движения попросили избегать этого района.

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До сих пор непонятно, как именно произошла авария. По словам представителя пожарной службы, карета скорой помощи ехала на вызов с включенными синими проблесковыми маячками и сиреной. Кроме водителя, на борту находился фельдшер скорой помощи. Он не пострадал. Пожарная служба сообщила, что в больницы были доставлены девять пострадавших.

По словам представителя полиции, на месте происшествия работал наряд дорожно-патрульной службы, который выяснял обстоятельства аварии.

"Мы потрясены этой ужасной аварией. Наши мысли с пострадавшими и их семьями, а также с нашим коллегой, который также пострадал в аварии. Конечно, мы поддерживаем полицейское расследование, как только можем, и благодарим всех спасателей за их усилия", – сообщила Берлинская транспортная компания (BVG).

Напомним, в Хорватии попал в аварию микроавтобус, вероятнее всего, наполненный мигрантами, пытаясь убежать от полиции.