Депутат урядової партії Польщі назвав главу МЗС України націоналістом

Марек Савіцький, депутат Польської селянської партії, яка входить в урядову коаліцію, назвав главу МЗС України Дмитра Кулебу націоналістом, який не вперше висловлює образливі для Польщі заяви.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Савіцького обурило те, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський ніяк не зреагував на слова Кулеби щодо операції "Вісла".

"Очільник українського зовнішньополітичного відомства є націоналістом, і це не вперше, коли він говорить такі речі на адресу Польщі. Я, однак, стурбований позицією міністра Сікорського, тому що, перебуваючи в цьому кампусі, він не відреагував, коли Кулеба прирівняв Волинський злочин до акції "Вісла", коли в підтексті вимагав де-факто перегляду кордонів", – сказав він.

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"Я також стурбований тим, що молодь, яка була присутня в цьому кампусі, не відреагувала належним чином. Його щонайменше повинні були освистати, або молодь повинна була встати і вимагати, щоб цей хлопець пішов геть.

Просто ці молоді люди не мають ні патріотичного виховання, ні історичного виховання, історичних знань, і тому мене не дивує, що вони не відреагували, а мене дивує відсутність реакції міністра Сікорського. Він мав би обов'язково відреагувати", – підкреслив депутат від PSL

В останні дні між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Після обурення польських політиків українське зовнішньополітичне відомство пояснило слова Кулеби.

Тим не менш, їх розкритикував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.

Детальніше читайте у статті Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву