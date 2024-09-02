Депутат правительственной партии Польши назвал главу МИД Украины националистом

Марек Савицкий, депутат Польской селянской партии, которая входит в правительственную коалицию, назвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу националистом, который не впервые высказывает оскорбительные для Польши заявления.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Савицкого возмутило то, что польский министр иностранных дел Радослав Сикорский никак не отреагировал на слова Кулебы об операции "Висла".

"Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не первый раз, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, обеспокоен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ", – сказал он.

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"Я также обеспокоен тем, что молодежь, которая присутствовала в этом кампусе, не отреагировала должным образом. Его по меньшей мере должны были освистать, или молодежь должна была встать и требовать, чтобы этот парень ушел.

Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен был бы обязательно отреагировать", – подчеркнул депутат.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Тем не менее их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

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