Кулеба після атаки РФ закликав Захід зняти обмеження на удари вглиб російської території

Глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях в глибині російської території.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Він зазначив, що деякі з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці по українському цивільному населенню, були з Північної Кореї.

"Режими в Пхеньяні та Москві не мають жодних обмежень на завдання дальніх ударів по будь-якій точці України. Однак, захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв'язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд?" – запитав Кулеба.

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"Партнерам України давно пора відмовитися від безпідставних побоювань і зняти обмеження на законне право України на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає в себе право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на російській території", – наголосив міністр.

Він також зауважив, що зростаюча військова співпраця між Путіним і Кім Чен Ином становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. У зв'язку з цим він закликав азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні.

"Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російський і північнокорейський диктатори, тим стабільнішою і безпечнішою буде Європа і Азія", – заявив міністр.

В ніч на 2 вересня РФ використала для удару по Україні 58 повітряних засобів – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА, ППО ліквідувала 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів".

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу повинні зняти обмеження на використання зброї, наданої Україні.