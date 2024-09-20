Армія Литви отримала партію дронів вартістю 2,5 млн євро

Перші квадрокоптери Parrot Anafi UKR прибули на склади Збройних сил Литви.

Про це повідомила пресслужба литовського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

У червні Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони підписало контракт з UAB Deftools на закупівлю квадрокоптерів Parrot Anafi UKR у французького виробника. Вартість цього контракту становить 2,5 мільйона євро.

"Крок за кроком Збройні сили Литви розширюють свої можливості у використанні безпілотників різних типів. Це не тільки дозволить нам підготувати більше операторів безпілотників, але й посилить наші оперативні можливості", – сказав міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Безпілотники Parrot Anafi UKR були розроблені в рамках міжнародної програми, щоб забезпечити українські сили ефективною багатоцільовою платформою.

Ці безпілотники є останньою моделлю компанії Parrot і призначені для роботи в складних умовах радіоелектронної боротьби.

Найближчим часом у Литві будуть підготовлені перші оператори безпілотників.

Закупівля безпілотників здійснюється в терміновому порядку з метою посилення потенціалу БПЛА і якнайшвидшої їх інтеграції в Збройні сили Литви. Збройні сили Литви розвивають бойові і допоміжні системи всіх типів і військових вимірів.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Також повідомляли, що литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.