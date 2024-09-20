Розвідка Естонії звернула увагу на низький рівень навчань РФ на Балтиці, анонсованих як найбільші

Навчання Військово-морського флоту РФ "Океан-2024" у Балтійському морі, незважаючи на повідомлення Росії про те, що вони є найбільшими за всю історію, відбулися в меншому масштабі, ніж було обіцяно, і на низькому рівні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це сказав на пресконференції Міністерства оборони голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Російські та китайські військові кораблі 10 вересня розпочали спільні навчання, які є частиною найбільших військово-морських навчань Росії з часів Радянського Союзу.

"Навчання частково проходили і в Балтійському морі. Росія заявила, що в них візьмуть участь 90 000 особового складу і 400 кораблів, однак, за нашою оцінкою, навчання були в істотно менших масштабах і пройшли на низькому рівні. Насамперед були здійснені польоти стратегічних бомбардувальників і деякі розвідувальні польоти. Після навчань у Калінінградській області біля Гданської затоки відбулися бойові стрільби", – сказав Ківісельг.

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У Генштабі Сил оборони повідомили, що найбільшу увагу приділяли океанському флоту, частка діяльності Балтійського флоту була незначною. Навчання завершилися локальними діями різних флотів і були радше спрямовані на демонстрацію, ніж на справжній тренувальний процес.

Міністерство оборони РФ 10 вересня оголосило про початок стратегічного командно-штабного навчання військово-морських сил "Океан-2024", під час якого тренуватимуться вражати стратегічні об’єкти умовного противника. До навчань долучився Китай.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що виклики для США з боку Китаю перевищують виклики часів холодної війни, звинувативши Пекін у підтримці російської оборонної промисловості безпосередньо з боку китайського керівництва.