Учения Военно-морского флота РФ "Океан-2024" в Балтийском море, несмотря на сообщения России о том, что они являются крупнейшими за всю историю, состоялись в меньшем масштабе, чем было обещано, и на более низком уровне.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сказал на пресс-конференции Министерства обороны глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Российские и китайские военные корабли 10 сентября начали совместные учения, которые являются частью крупнейших военно-морских учений России со времен Советского Союза.

"Учения частично проходили и в Балтийском море. Россия заявила, что в них примут участие 90 тысяч человек личного состава и 400 кораблей, однако, по нашей оценке, учения были в существенно меньших масштабах и прошли на низком уровне. Прежде всего были совершены полеты стратегических бомбардировщиков и некоторые разведывательные полеты. После учений в Калининградской области возле Гданьского залива состоялись боевые стрельбы", – сказал Кивисельг.

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В Генштабе Сил обороны сообщили, что наибольшее внимание уделяли океанскому флоту, доля деятельности Балтийского флота была незначительной. Учения завершились локальными действиями различных флотов и были скорее направлены на демонстрацию, чем на настоящий тренировочный процесс.

Министерство обороны РФ 10 сентября объявило о начале стратегического командно-штабного учения военно-морских сил "Океан-2024", во время которого будут тренироваться поражать стратегические объекты условного противника. К учениям присоединился Китай.

Напомним, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что вызовы для США со стороны Китая превышают вызовы времен холодной войны, обвинив Пекин в поддержке российской оборонной промышленности непосредственно со стороны китайского руководства.