Глава МЗС Британії скликав екстрене засідання безпекового комітету через ситуацію в Лівані

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA) через ситуацію у Лівані.

Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Метою засідання було переконатися, що Британія готова до можливої ескалації ситуації в Лівані, яка може вимагати евакуації британських громадян.

Леммі та інші міністри зустрілися сьогодні вранці після безпрецедентної хвилі вибухів пейджерів і рацій у членів ліванського угруповання "Хезболла".

Реклама:

За словами джерела в уряді, Леммі хотів переконатися, що Британія готова до будь-якого розвитку подій.

Влітку британські військові були приведені в готовність до екстреної евакуації британських громадян з Лівану, коли напруженість між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася.

За словами джерела телеканалу, вважається, що готовність буде знову підвищена після останнього спалаху напруженості.

"Ми повинні бути на найкращому можливому рівні готовності", – сказало джерело.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.

Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.