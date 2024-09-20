Глава МЗС Британії скликав екстрене засідання безпекового комітету через ситуацію в Лівані
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA) через ситуацію у Лівані.
Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".
Метою засідання було переконатися, що Британія готова до можливої ескалації ситуації в Лівані, яка може вимагати евакуації британських громадян.
Леммі та інші міністри зустрілися сьогодні вранці після безпрецедентної хвилі вибухів пейджерів і рацій у членів ліванського угруповання "Хезболла".
За словами джерела в уряді, Леммі хотів переконатися, що Британія готова до будь-якого розвитку подій.
Влітку британські військові були приведені в готовність до екстреної евакуації британських громадян з Лівану, коли напруженість між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася.
За словами джерела телеканалу, вважається, що готовність буде знову підвищена після останнього спалаху напруженості.
"Ми повинні бути на найкращому можливому рівні готовності", – сказало джерело.
У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.
Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.
Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.