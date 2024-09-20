Глава МИД Британии созвал экстренное заседание комитета по безопасности из-за ситуации в Ливане

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел экстренное заседание комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA) из-за ситуации в Ливане.

Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Целью заседания было убедиться, что Великобритания готова к возможной эскалации ситуации в Ливане, которая может потребовать эвакуации британских граждан.

Лемми и другие министры встретились сегодня утром после беспрецедентной волны взрывов пейджеров и раций у членов ливанской группировки "Хезболла".

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По словам источника в правительстве, Лемми хотел убедиться, что Британия готова к любому развитию событий.

Летом британские военные были приведены в готовность к экстренной эвакуации британских граждан из Ливана, когда напряженность между Израилем и "Хезболлой" обострилась.

По словам источника телеканала, считается, что готовность будет снова повышена после последней вспышки напряженности.

"Мы должны быть на наилучшем возможном уровне готовности", – сказал источник.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

Ранее в Венгрии уже опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.

Накануне сообщалось, что спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.