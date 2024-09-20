У Сеймі Латвії хочуть перевірити двох депутатів на знання латиської мови

Правоконсервативний Національний союз Латвії розпочав збір підписів за те, щоб відправити двох депутатів Сейму від фракції популістської партії "Стабільність" – Єфімія Клементьєва і Віктора Пучку – на перевірку знання державної мови, оскільки немає впевненості в тому, що вони володіють латиською мовою на рівні, який дозволив би їм виконувати обов'язки депутата.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Депутат Сейму Артур Бутанс заявив, що обидва депутати досі уникали виклику Центру державної мови (VVC), щоб підтвердити свої знання державної мови.

Станом на п'ятницю в НС було зібрано 16 підписів.

Реклама:

Регламент Сейму передбачає, що якщо не менше 20 депутатів ставлять під сумнів, чи володіє депутат державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків, вони мають право подати проєкт рішення про направлення відповідного депутата на перевірку рівня володіння державною мовою.

Іспит складається депутатом у Державному центрі змісту освіти не пізніше, ніж через п'ять місяців після прийняття рішення. Перевірка може бути проведена не більше двох разів протягом цього терміну.

Регламент Сейму передбачає, що у випадку, якщо Сейм прийняв рішення про направлення відповідного депутата на іспит на знання державної мови, і під час цього іспиту було встановлено, що знання депутатом державної мови не відповідає рівню, визначеному законами, або депутат не прибув на іспит у визначений термін, Комісія з питань мандатів, етики і подань Сейму протягом 15 днів подає до Сейму проект рішення про виключення депутата зі складу Сейму.

Слід зазначити, що партія "Стабільність" просуває вивчення російської мови у латиських школах.

У четвер в остаточному читанні Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, що передбачають заборону на використання в банкоматах латвійських комерційних банків російської мови.