В Сейме Латвии хотят проверить двух депутатов на знание латышского языка

Правоконсервативный Национальный союз Латвии начал сбор подписей за то, чтобы отправить двух депутатов Сейма от фракции популистской партии "Стабильность" – Ефимия Клементьева и Виктора Пучку – на проверку знания государственного языка, поскольку нет уверенности в том, что они владеют латышским языком на уровне, который позволил бы им выполнять обязанности депутата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Депутат Сейма Артур Бутанс заявил, что оба депутата до сих пор избегали вызова Центра государственного языка (VVC), чтобы подтвердить свои знания государственного языка.

По состоянию на пятницу в НС было собрано 16 подписей.

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Регламент Сейма предусматривает, что если не менее 20 депутатов ставят под сомнение, владеет ли депутат государственным языком в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, они имеют право подать проект решения о направлении соответствующего депутата на проверку уровня владения государственным языком.

Экзамен сдается депутатом в Государственном центре содержания образования не позднее, чем через пять месяцев после принятия решения. Проверка может быть проведена не более двух раз в течение этого срока.

Регламент Сейма предусматривает, что в случае, если Сейм принял решение о направлении соответствующего депутата на экзамен на знание государственного языка, и во время этого экзамена было установлено, что знание депутатом государственного языка не соответствует уровню, определенному законами, или депутат не прибыл на экзамен в определенный срок, Комиссия по вопросам мандатов, этики и представлений Сейма в течение 15 дней подает в Сейм проект решения об исключении депутата из состава Сейма.

Следует отметить, что партия "Стабильность" продвигает изучение русского языка в латышских школах.

В четверг в окончательном чтении Сейм Латвии принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка.