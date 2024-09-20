У понад сотні міст Німеччини пройшли кліматичні протести

Тисячі людей вийшли на демонстрації за захист клімату в більш ніж 100 містах Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Кліматичний рух "П'ятниці за майбутнє" закликав до мітингів і протестів у рамках так званого глобального кліматичного страйку. За даними руху, на демонстрації по всій Німеччині вийшли понад 75 000 людей.

фото dpa

"Сьогодні ми вийшли на вулиці з десятками тисяч людей і показали, що люди не хочуть залишатися бездіяльними в умовах ескалації кліматичної кризи, в той час як федеральний уряд не в змозі реалізувати концепції соціально справедливої кліматичної політики", – сказала Анніка Ріттманн з Fridays for Future Germany . Офіційної інформації від поліції про загальну кількість учасників спочатку не було.

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Діти, молодь і дорослі вийшли на вулиці багатьох німецьких міст, включаючи Берлін, Мюнхен, Гамбург і Ганновер. За даними організаторів і поліції, в столиці на демонстрацію вийшло кілька тисяч людей. Раніше організатори очікували на 5 000 осіб. На плакатах були такі гасла, як "Зупиніть зміну клімату", "Бабусю, я думав, що є чотири пори року" і "Не залишайте землю в печі занадто довго, інакше вона згорить!".

За даними поліції, спочатку в марші в Гамбурзі взяли участь близько 2 500 осіб. Проте в ході мирної демонстрації до них приєдналося більше людей. Організація "П'ятниці за майбутнє" повідомила про близько 9 000 учасників.

Поліція Мюнхена оцінила кількість учасників у 2 600 осіб. "Якщо нічого не зміниться, зміниться все" – таким було одне з гасел на плакатах, якими демонстранти висловлювали своє розчарування. За даними поліції Ганновера, в акції взяли участь близько 1 000 демонстрантів. У Бремені, за даними поліції, в кліматичній демонстрації взяли участь близько 600 осіб. У Фрайбурзі, за даними поліції, було 1 600, а в Галле-ан-дер-Заале – 700.

Демонстрації також були заплановані у близько 20 містах Північного Рейну-Вестфалії. За даними організаторів, у Кельні у другій половині дня зібралося близько 3 000 учасників. У Дюссельдорфі, за даними поліції, щонайменше 400 демонстрантів розпочали марш містом. У Дортмунді, за даними поліції, на демонстрацію вийшли 600 осіб.

До початку пандемії коронавірусу сотні тисяч людей в Німеччині виходили на вулиці, протестуючи проти зміни клімату. Відтоді кліматичний рух втратив підтримку. У травні, наприклад, у Гамбурзі, за даними поліції, зібралося понад 1 000 людей, що значно менше, ніж 15 000, на які спочатку розраховували організатори. У Мюнхені також було близько 2 000 осіб, що значно менше, ніж 8 000, які організатори раніше зареєстрували.

Нагадаємо, зважаючи на драматичну ситуацію з повенями у Центральній і Східній Європі, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек наполягає на більш енергійному захисті клімату.