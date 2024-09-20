В более чем сотне городов Германии прошли климатические протесты

Тысячи людей вышли на демонстрации за защиту климата в более чем 100 городах Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Климатическое движение "Пятницы за будущее" призвало к митингам и протестам в рамках так называемой глобальной климатической забастовки. По данным движения, на демонстрации по всей Германии вышли более 75 000 человек.

"Сегодня мы вышли на улицы с десятками тысяч людей и показали, что люди не хотят оставаться бездействующими в условиях эскалации климатического кризиса, в то время как федеральное правительство не в состоянии реализовать концепции социально справедливой климатической политики", – сказала Анника Риттманн из Fridays for Future Germany. Официальной информации от полиции об общем количестве участников изначально не было.

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Дети, молодежь и взрослые вышли на улицы многих немецких городов, включая Берлин, Мюнхен, Гамбург и Ганновер. По данным организаторов и полиции, в столице на демонстрацию вышло несколько тысяч человек. Ранее организаторы ожидали на 5 000 человек. На плакатах были такие лозунги, как "Остановите изменение климата", "Бабушка, я думал, что есть четыре времени года" и "Не оставляйте землю в печи слишком долго, иначе она сгорит!".

По данным полиции, изначально в марше в Гамбурге приняли участие около 2 500 человек. Однако в ходе мирной демонстрации к ним присоединилось больше людей. Организация "Пятницы за будущее" сообщила об около 9 000 участников.

Полиция Мюнхена оценила количество участников в 2 600 человек. "Если ничего не изменится, изменится все" – таким был один из лозунгов на плакатах, которыми демонстранты выражали свое разочарование. По данным полиции Ганновера, в акции приняли участие около 1 000 демонстрантов. В Бремене, по данным полиции, в климатической демонстрации приняли участие около 600 человек. Во Фрайбурге, по данным полиции, было 1 600, а в Галле-ан-дер-Заале – 700.

Демонстрации также были запланированы в около 20 городах Северного Рейна-Вестфалии. По данным организаторов, в Кельне во второй половине дня собралось около 3 000 участников. В Дюссельдорфе, по данным полиции, по меньшей мере 400 демонстрантов начали марш по городу. В Дортмунде, по данным полиции, на демонстрацию вышли 600 человек.

До начала пандемии коронавируса сотни тысяч людей в Германии выходили на улицы, протестуя против изменения климата. С тех пор климатическое движение потеряло поддержку. В мае, например, в Гамбурге, по данным полиции, собралось более 1 000 человек, что значительно меньше, чем 15 000, на которые изначально рассчитывали организаторы. В Мюнхене также было около 2 000 человек, что значительно меньше, чем 8 000, которые организаторы ранее зарегистрировали.

Напомним, учитывая драматическую ситуацию с наводнениями в Центральной и Восточной Европе, вице-канцлер Германии Роберт Габек настаивает на более энергичной защите климата.