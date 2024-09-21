Зеленський очікує від Байдена "важливих рішень" для України, поки той президент США

Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден може ухвалити "важливі рішення" для посилення обороноздатності України до завершення свого терміну.

Про це Зеленський сказав під час закритої зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави висловив переконання, що Байден може "посилити Україну й ухвалити важливі рішення для того, щоб Україна стала сильнішою і захистила свою незалежність, поки він президент США".

"Я вважаю, це все ж таки історична місія, принаймні в ракурсі України. Тому що є в нього своє життя і своя політична кар'єра. Я не знаю, що для нього найголовніше. Я говорю тільки з погляду цієї війни", – додав Зеленський.

Реклама:

Він припустив, що таке рішення Байдена "залежить від багатьох речей", зокрема того, чи дослухається він до аргументів України.

"У нас були деякі рішення в історії наших стосунків із Байденом, були дуже цікаві й непрості діалоги. Він потім змінював свою думку", – сказав президент.

Також Зеленський сказав, що хоче почути думку віцепрезидентки та кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс стосовно свого "плану перемоги".

Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.

За інформацією Bloomberg, "план перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Раніше глава держави казав, що "план перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.