Во Франции продолжаются десятки демонстраций против Макрона и нового премьера

По всей Франции в субботу, 21 сентября, организовали около пятидесяти демонстраций против "отрицания демократии" из-за назначения президентом Эмманюэлем Макроном премьер-министра Мишеля Барнье.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

Акции протеста организовали профсоюзы, студенческие и экологические организации, а также левые политические силы, прежде всего "Непокоренная Франция".

Они обвиняют Макрона в том, что он отказался назначать премьер-министром представителя объединенной левой коалиции, которая получила наибольшее количество депутатов в Национальной ассамблее после досрочных выборов в начале июля.

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Фото: AFP

Митинги, среди прочего, уже проходят в Бордо, Марселе и Париже. В последнем организаторы заявляли об участии от 20 до 40 тысяч человек, но пока официального подсчета участников нет.

En manifestation contre le premier ministre @MichelBarnier qui s’appuie sur une majorité de droite et d’extrême droite pic.twitter.com/nklGq2caG5 – Hendrik Davi (@hendrik_davi) September 21, 2024

Предыдущие масштабные демонстрации против Макрона и назначенного им премьера Барнье состоялись 7 сентября.

Нынешние протесты происходят в то время, как ожидается официальное объявление состава нового правительства, где подавляющее большинство должностей заняли представители пропрезидентских партий и правых "Республиканцев".

Ранее Макрон призвал все политические силы поддержать формирование нового правительства во главе с премьер-министром Барнье.

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