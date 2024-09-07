У Франції проходять великі протести після обрання Макроном нового прем’єра

Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Франції в суботу на знак протесту проти рішення президента Емманюеля Макрона призначити Мішеля Барньє прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

У четвер Макрон призначив 73-річного Барньє прем'єр-міністром, завершивши двомісячні пошуки, що тривали після дострокових парламентських виборів в країні.

Le Figaro

Блок лівих на чолі з ультралівою партією "Нескорена Франція" звинуватили Макрона у запереченні демократії та крадіжці виборів після того, як він відмовився підтримати кандидата від альянсу "Новий народний фронт" (NFP), який отримав перше місце на липневому голосуванні.

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У відповідь на призначення Барньє лідери лівих сил, профспілки та студентські організації закликали до масових протестів у суботу, а також не виключили можливих страйків 1 жовтня.

Le Figaro

Виступаючи на одному з мітингів, лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив, що його політсила не підтримає призначення Барньє.

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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