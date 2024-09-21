ЗМІ: Прем’єр Франції фіналізував склад свого уряду, можуть оголосити в суботу

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє в п'ятницю, 20 вересня, надіслав президенту Емманюелю Макрону остаточний список міністрів свого уряду, який сподівається публічно оголосити до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Попередній список міністрів свого уряду Барньє представив Макрону ще у четвер, але представники пропрезидентських партій у Національній асамблеї висловили свої застереження щодо деяких кандидатів.

Ішлось, серед іншого, про майбутню очільницю Міністерства сім’ї Лоранс Гарньє з питань сім'ї, які виступали проти одностатевих шлюбів та закріплення права на аборти в Конституції, та ймовірного главу МВС Бруно Ретайо.

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Раніше повідомлялось, нібито Макрон просив прем’єра змінити кандидатуру Гарньє, хоча публічно це не підтверджував.

Нині ж, за інформацією BFMTV, ці суперечності вдалось подолати, і Барньє очікує на офіційне представлення свого уряду в суботу або принаймні до кінця вихідних. Наразі невідомо, чи йдеться про кадрові поступки чи зміну позиції депутатів у Нацасамблеї.

Раніше президент закликав усі політичні сили підтримати формування нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Барньє.

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