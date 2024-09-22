Швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи

У цю неділю на референдумі у Швейцарії на суд народу було винесено два законопроєкти: реформа другої складової пенсійної системи країни та ініціатива щодо "захисту біорізноманіття".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

На федеральному референдумі в неділю у Швейцарії народ знову вирішував питання пенсійного забезпечення. Цього разу, після того як у березні цього року швейцарські виборці схвалили запровадження 13-ї пенсії за старістю та втратою годувальника (AHV, "перша опора" пенсійної системи), на порядку денному перебувала реформа "другої опори" пенсійної системи (BVG).

Швейцарська пенсійна система складається з трьох компонентів, або "опор". Перший компонент – страхування у зв'язку зі старістю та непрацездатністю (AHV), що фінансується державним, тобто громадським бюджетом, і роботодавцем. Але цей компонент ще не здатний забезпечити нормальне життя на заслуженому відпочинку. І тут вступає в гру другий компонент – професійний накопичувальний пенсійний план (BVG), що фінансується роботодавцем і працівником (є ще третій компонент: добровільний приватний накопичувальний план, відомий у країні під назвою "компонент 3-а").

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У центрі реформи перебував так званий перерахунковий коефіцієнт (Umwandlungssatz / Taux de conversion). Він є у Швейцарії базовим показником. З його допомогою накопичений до моменту виходу на пенсію капітал даної особи перераховується в розмір місячної пенсійної виплати. Зниження цього показника, говорили прихильники реформи, стало необхідним у зв'язку зі збільшенням середньої тривалості життя швейцарців.

Але ліві партії та профспілки виступили проти реформи і наприкінці березня 2023 року організували проведення референдуму, вказуючи, що люди муситимуть платити більше за меншу пенсію, водночас фінансова індустрія отримає додатковий зиск, викачуючи мільярди з пенсійних фондів другого компонента.

Аргументи влади змогли переконати швейцарців, які зазвичай схильні довіряти реформам, запропонованим парламентом та урядом. На користь реформи свої голоси віддали лише 32,9% виборців, тоді як проти реформи виступили 67,1% тих, хто має в країні право голосу.

Аргументи, які наводили прихильники екологічної ініціативи, теж не переконали виборців країни. Ініціатива Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft ("За майбутнє нашої природи і ландшафту", у пресі вона називалася коротко "Ініціатива на користь біорізноманіття"), висунута лівими природоохоронними асоціаціями й організаціями ще у вересні 2020 року, вимагала зарезервувати в країні додаткові матеріальні та, звісно ж, фінансові ресурси "для вільного розвитку здорового екосередовища".

Багато противників ініціативи були переконані, що в разі її реалізації вона мала б значні негативні наслідки для сільського господарства, сфери туризму та для виробництва електроенергії. Не кажучи вже про те, що вона помітно обмежила б суверенні права федерального центру та суб'єктів федерації щодо самостійного формування своєї сільськогосподарської політики, а отже, Швейцарія могла б ще більшою мірою стати залежною від продовольчого імпорту.

Результат голосування виявився доволі очевидним і однозначним: на її користь свої голоси віддали 37 відсотків виборців, тоді як проти виступили 63 відсотки тих, хто має в країні право голосу.

Нагадаємо, в березні у Швейцарії на референдумі проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.