Американський оборонний гігант вироблятиме боєприпаси у Литві

Уряд Литви підписав меморандум з американським оборонним концерном Northrop Grumman про співпрацю у зміцненні оборонної промисловості.

Про це повідомив суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте розповіла, що Northrop Grumman планує виробляти в Литві боєприпаси калібру 30 мм. Для управління цим проєктом буде створено окреме підприємство.

За її словами, інвестиції можуть становити десятки мільйонів євро, проте розподіл витрат буде визначено на наступних етапах переговорів.

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"Ми прагнемо, щоб Литва не лише надала територію, а й брала участь в управлінні проєктом", – сказала Скайсте.

Зобов'язання Литви та деталі співпраці стануть зрозумілими пізніше, додала міністерка.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтвердив, що держава контролюватиме завод зброї в Гірайте поблизу Каунаса, де планується виробляти американські боєприпаси.

Крім того, на подальших етапах переговорів стане зрозумілим, яку частину продукції Литва закуповуватиме у нового підприємства.

Нещодавно Кащюнас заявив, що Литва повинна збільшити витрати на національну оборону до 4% ВВП, щоб мати можливість придбати системи протиповітряної оборони дальнього радіуса дії та іншу військову техніку.

На початку вересня Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері.