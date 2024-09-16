Міністр оборони Литви за те, щоб витрачати на оборону 4% ВВП

Литва повинна збільшити витрати на національну оборону до 4% ВВП, щоб мати можливість придбати системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії та іншу військову техніку.

Так вважає міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"На мою думку, мета, яку ми повинні обговорювати, – це збільшення фінансування оборони до 4% ВВП", – сказав Кащюнас на з'їзді правлячої консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

"Це дозволило б нам не тільки зберегти те, що ми хочемо, але й почати розглядати національну програму Patriot, тобто придбання систем протиповітряної оборони великої дальності, а також бойових вертольотів, які були б ефективними проти сил противника", – додав він.

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У серпні уряд виділив додаткові 130 мільйонів євро на закупівлю озброєнь, в результаті чого цьогорічні витрати на оборону склали 3,2% ВВП.

Чинна угода про безпеку і оборону між політичними партіями не містить конкретних зобов'язань щодо фінансування оборони, але раніше цього року парламент вирішив підвищити деякі податки, щоб збільшити витрати на оборону щонайменше до 3 відсотків ВВП.

Президент Гітанас Науседа заявив, що Литва повинна витрачати на оборону щонайменше 3,5% ВВП щороку.

Раніше естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що з 2026 року оборонні витрати Естонії зростуть до близько 4% ВВП.

Польща, яка у НАТО на першому місці за витратами на оборону відносно розміру економіки, у 2025 році хоче збільшити їх до рекордних 4,7% ВВП.