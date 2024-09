Україна підписала з Литвою меморандум про співпрацю у сфері оборони

Україна та Литва підписали у середу меморандум про співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві, зазначив Науседа.

"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", – написав Науседа.

