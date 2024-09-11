Україна підписала з Литвою меморандум про співпрацю у сфері оборони
Україна та Литва підписали у середу меморандум про співпрацю в оборонній сфері.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві, зазначив Науседа.
"Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою. Об'єднані зусилля приведуть Україну до перемоги", – написав Науседа.
Opened the Defence Industry Forum in Kyiv where a memorandum on 🇱🇹-🇺🇦 defence cooperation was signed.– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024
Employment in the defence industry is growing, and high-tech & engineering are helping develop modern battlefield solutions.
United efforts will lead to Ukraine's victory! pic.twitter.com/BsC0LvhajC
У пресслужбі президента Литви уточнили, що меморандум про взаєморозуміння щодо оборонної співпраці між Литвою та Україною підписали литовська та українська конфедерації промисловців.
У своїй промові на форумі Науседа наголосив, що перемога України – це "наш єдиний вибір, і ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити перемогу України".
За словами Науседи, досягнення перемоги вимагає мобілізації оборонного потенціалу для забезпечення добре оснащених військ на передовій, а також розробки нових технологій, озброєння, методів ведення війни та інноваційних підходів.
Науседа також виступив на саміті Кримської платформи, де закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.
Науседа прибув до Києва з візитом у середу вранці.