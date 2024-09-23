Єврокомісія пропонує 120 млн євро на підтримку фермерів, що зазнали збитків через погодні аномалії

Єврокомісія пропонує виділити майже 120 млн євро підтримки для європейських фермерів, які цьогоріч зазнали збитків через погодні аномалії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія запропонувала виділити 119,7 млн євро з сільськогосподарського резерву на пряму підтримку фермерів з Болгарії, Румунії, Італії, Німеччини та Естонії, які постраждали від погодних аномалій навесні та на початку літа 2024 року.

На підтримку болгарським аграріям пропонують виділити 10,9 млн, німецьким – 46,5 млн, естонським – 3,3 млн, італійським – 37,4 млн, румунським – 21,6 млн.

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"Ці кошти дозволять надати компенсацію фермерам, які втратили частину врожаю та, відповідно, частину доходу. Ці суми – прояв солідарності ЄС із постраждалими фермерами, і вони можуть доповнюватися до 200% з національних коштів", – зазначили у повідомленні.

Пропозицію Єврокомісії мають обговорити за участю усіх країн-членів, після чого 7 жовтня на засіданні Комітету зі спільної організації сільськогосподарських ринків буде ухвалюватися рішення про її затвердження.

Нагадаємо, румунські фермери з постраждалого від повені регіону заявили, що їм загрожує банкрутство.

У Франції наприкінці літа озвучували прогнози, що врожай пшениці буде одним із найгірших за останні 40 років.