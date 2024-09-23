Еврокомиссия предлагает 120 млн евро на поддержку фермеров, понесших убытки из-за погодных аномалий

Еврокомиссия предлагает выделить почти 120 млн евро поддержки для европейских фермеров, которые в этом году понесли убытки из-за погодных аномалий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила выделить 119,7 млн евро из сельскохозяйственного резерва на прямую поддержку фермеров из Болгарии, Румынии, Италии, Германии и Эстонии, пострадавших от погодных аномалий весной и в начале лета 2024 года.

На поддержку болгарским аграриям предлагают выделить 10,9 млн, немецким – 46,5 млн, эстонским – 3,3 млн, итальянским – 37,4 млн, румынским – 21,6 млн.

Реклама:

"Эти средства позволят предоставить компенсацию фермерам, которые потеряли часть урожая и, соответственно, часть дохода. Эти суммы – проявление солидарности ЕС с пострадавшими фермерами, и они могут дополняться до 200% из национальных средств", – отметили в сообщении.

Предложение Еврокомиссии должны обсудить с участием всех стран-членов, после чего 7 октября на заседании Комитета по совместной организации сельскохозяйственных рынков будет приниматься решение о его утверждении.

Напомним, румынские фермеры из пострадавшего от наводнения региона заявили, что им грозит банкротство.

Во Франции в конце лета озвучивали прогнозы, что урожай пшеницы будет одним из худших за последние 40 лет.