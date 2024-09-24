ЗМІ: Норвегії бракує ракет для усіх її винищувачів F-35

Якщо на Норвегію нападуть і винищувачам доведеться боротися в повітрі з ворожими винищувачами, ракет не вистачить, щоб озброїти всі літаки одночасно.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо мовнику NRK.

Норвегія придбала нові винищувачі F-35 на десятки мільярдів крон. Ця покупка була названа найбільшою інвестицією в державний сектор за весь час.

Ці літаки відіграють ключову роль у захисті Норвегії в разі нападу ворога.

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З 2022 року нові літаки відповідають за реагування на надзвичайні ситуації. Відтоді саме F-35 мали захищати Норвегію з повітря. F-16 були виведені з експлуатації та утилізовані.

Однак запас боєприпасів до найважливішого типу зброї для нових бойових літаків дуже низький.

Якщо на Норвегію нападуть і пілотам F-35 доведеться боротися в повітрі з ворожими винищувачами, ракет не вистачить, щоб озброїти всі літаки одночасно.

Дослідник безпеки з Норвезького інституту зовнішньої політики (Nupi) Карстен Фріс вважає, що ситуація з війною в Європі робить ще більш важливою наявність достатніх запасів зброї.

"Якщо це правда, то це жахливо. Зрештою, у вас є оборонна система для того, щоб її можна було використовувати. Якщо бойовий літак може тільки літати, а не стріляти, то робота просто не виконана", – каже Фріс, коли чує про ситуацію, що стала відома NRK.

Зброя, запаси якої невеликі, – це ракети типу AMRAAM. Ці ракети використовуються винищувачами F-35 для боротьби з ворогами та іншими загрозами в повітрі.

На основі відкритої інформації, а також інформації з кількох незалежних джерел, обізнаних із ситуацією, NRK знає, що норвезькі збройні сили мають низький запас ракет цього важливого типу.

Міністерство оборони називає ракети AMRAAM "основною зброєю, яку норвезькі бойові літаки будуть використовувати для захисту повітряного простору Норвегії". Літаки F-35 також мають інше озброєння для ведення повітряних боїв, але ці ракети мають найбільшу дальність польоту серед наявного на сьогодні озброєння.

Наприкінці 2022 року було замовлено більше ракет, але вони ще не були доставлені. За даними Defense Material, час доставки такої зброї зазвичай становить від двох до чотирьох років. Але з початком повномасштабної війни в Україні це стало лише складнішим завданням.

Після того, як почалася повномасштабна війна в Україні, попит на ракети AMRAAM різко зріс. Виробник Raytheon в США публічно заявив, що вони виробляють все, що можуть, але все одно випускають не більше 1200 ракет на рік.

Наразі в Норвегію поставлено 40 нових літаків, які використовуються з основної бази в Орланді і запасної бази в Евенсе.

Як повідомлялося, Держдеп США схвалив продаж Норвегії вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря – повітря" AIM-120 (AMRAAM) на суму 405 млн доларів.

Перед цим США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.