СМИ: Норвегии не хватает ракет для всех ее истребителей F-35

Если на Норвегию нападут и истребителям придется бороться в воздухе с вражескими истребителями, ракет не хватит, чтобы вооружить все самолеты одновременно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно вещателю NRK.

Норвегия приобрела новые истребители F-35 на десятки миллиардов крон. Эта покупка была названа крупнейшей инвестицией в государственный сектор за все время.

Эти самолеты играют ключевую роль в защите Норвегии в случае нападения врага.

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С 2022 года новые самолеты несут ответственность за реагирование на чрезвычайные ситуации. С тех пор именно F-35 должны были защищать Норвегию с воздуха. F-16 были выведены из эксплуатации и утилизированы.

Однако запас боеприпасов к важнейшему типу оружия для новых боевых самолетов очень низок.

Если на Норвегию нападут и пилотам F-35 придется бороться в воздухе с вражескими истребителями, ракет не хватит, чтобы вооружить все самолеты одновременно.

Исследователь безопасности из Норвежского института внешней политики (Nupi) Карстен Фрис считает, что ситуация с войной в Европе делает еще более важным наличие достаточных запасов оружия.

"Если это правда, то это ужасно. В конце концов, у вас есть оборонительная система для того, чтобы ее можно было использовать. Если боевой самолет может только летать, а не стрелять, то работа просто не выполнена", – говорит Фрис, когда слышит о ситуации, ставшей известной NRK.

Оружие, запасы которого невелики, – это ракеты типа AMRAAM. Эти ракеты используются истребителями F-35 для борьбы с врагами и другими угрозами в воздухе.

На основе открытой информации, а также информации из нескольких независимых источников, знакомых с ситуацией, NRK знает, что норвежские вооруженные силы имеют низкий запас ракет этого важного типа.

Министерство обороны называет ракеты AMRAAM "основным оружием, которое норвежские боевые самолеты будут использовать для защиты воздушного пространства Норвегии". Самолеты F-35 также имеют другое вооружение для ведения воздушных боев, но эти ракеты имеют наибольшую дальность полета среди имеющегося на сегодня вооружения.

В конце 2022 года было заказано больше ракет, но они еще не доставлены. По данным Defense Material, срок доставки такого оружия обычно составляет от двух до четырех лет. Но с началом полномасштабной войны в Украине это стало только более сложной задачей.

После того как началась полномасштабная война в Украине, спрос на ракеты AMRAAM резко возрос. Производитель Raytheon в США публично заявил, что они производят все, что могут, но все равно выпускают не более 1200 ракет в год.

Сейчас в Норвегию поставлено 40 новых самолетов, которые используются с основной базы в Орланде и запасной базы в Эвенсе.

Как сообщалось, Госдеп США одобрил продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму 405 млн долларов.

Перед этим США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.