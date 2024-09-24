Сейм Литви дав зелене світло забороні виїзду до Росії тим, хто працює з секретною інформацією

У Литві збираються заборонити працівникам, які працюють з секретною інформацією, виїжджати до недружніх країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У вівторок Сейм Литви після обговорення схвалив відповідні поправки до закону про державну і службову таємницю. Їх підтримали 114 депутатів.

До ухвалення проєкту залишилося ще одне голосування.

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Як заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас, поправками пропонується встановити обмеження для співробітників секретних установ на виїзд в іноземні держави або на території, де їхня присутність може загрожувати національній безпеці Литви.

Згідно з проєктом, країни, до яких буде заборонено виїжджати без дозволу, визначатиме уряд, беручи до уваги загрози національній безпеці.

На думку Міністерства національної оборони, до нього мають увійти ті ж країни, до яких вже заборонено в'їзд солдатам або посадовцям: Росія, Білорусь і Китай.

За підрахунками, заборона торкнеться 56 тисяч осіб, які мають право працювати з секретною інформацією.

За пропозицією Комітету з питань національної безпеки і оборони Сейму, заборона також стосуватиметься членів Литовської стрілецької асоціації, які мають дозвіл на роботу з секретною інформацією.

У випадках, визначених урядом, наприклад, у зв'язку зі смертю родичів, виїзд до визначених іноземних держав буде можливий за наявності дозволу або декларації про виїзд.

У разі схвалення Сеймом поправки до закону набудуть чинності 1 січня.

Нагадаємо, у січні уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

Перед цим Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що забороняє литовським професійним військовим подорожувати в недружні країни поза службою.