Сибіга у Нью-Йорку зустрівся з колегами з Північної Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів першу зустріч з очільниками МЗС так званої "Нордично-Балтійської вісімки".

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга зустрівся з колегами з Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви (зазначимо, до формату входить також Ісландія).

Він наголосив, що обсяги військової допомоги для України від держав Нордично-Балтійської вісімки є одним з найбільших серед тих, які надають західні партнери, та подякував за їхнє рішуче лідерство.

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На зустрічі Сибіга говорив про злочини РФ в Україні та про забезпечення відповідальності винних як необхідної умови досягнення сталого миру.

"Співрозмовники обговорили міжнародні судові процеси задля притягнення Росії та росіян до відповідальності, зокрема за злочин агресії проти України, та домовилися про подальше активне залучення до цих зусиль держав Північної Європи та Балтії", – зазначили в МЗС.

Також Сибіга розповів про пріоритетні енергетичні потреби України напередодні зими, а міністри запевнили у готовності посилити підтримку енергетичної стійкості України.

У фокусі переговорів була також низка інших питань, як скасування обмежень на використання далекобійної зброї проти законних військових цілей на території Росії, посилення санкцій, розширення коаліції на підтримку "формули миру", вступ України до ЄС і НАТО, обміну візитами на двосторонньому рівні та розвиток політичного діалогу.

Міністри скоординували подальший розвиток формату "Україна-Нордична-Балтійська вісімка" та його найближчі зустрічі.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликали скасувати "далекобійні" обмеження для України.

Раніше у вересні Фінляндія анонсувала вже 25-й пакет військової допомоги для України на 118 млн євро.