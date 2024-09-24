Сибига в Нью-Йорке встретился с коллегами из Северной Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел первую встречу с руководителями МИД так называемой "Нордично-Балтийской восьмерки".

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига встретился с коллегами из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы (отметим, в формат входит также Исландия).

Он отметил, что объем военной помощи для Украины от государств Нордично-Балтийской восьмерки является одним из крупнейших среди тех, которые предоставляют западные партнеры, и поблагодарил за их решительное лидерство.

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На встрече Сибига говорил о преступлениях РФ в Украине и об обеспечении ответственности виновных как необходимого условия достижения устойчивого мира.

"Собеседники обсудили международные судебные процессы для привлечения России и россиян к ответственности, в частности за преступление агрессии против Украины, и договорились о дальнейшем активном привлечении к этим усилиям государств Северной Европы и Балтии", – отметили в МИД.

Также Сибига рассказал о приоритетных энергетических потребностях Украины накануне зимы, а министры заверили в готовности усилить поддержку энергетической устойчивости Украины.

В фокусе переговоров был также ряд других вопросов, как отмена ограничений на использование дальнобойного оружия против законных военных целей на территории России, усиление санкций, расширение коалиции в поддержку "формулы мира", вступление Украины в ЕС и НАТО, обмен визитами на двустороннем уровне и развитие политического диалога.

Министры скоординировали дальнейшее развитие формата "Украина – Нордично-Балтийская восьмерка" и его ближайшие встречи.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб и премьер Дании Метте Фредериксен призвали отменить "дальнобойные" ограничения для Украины.

Ранее в сентябре Финляндия анонсировала уже 25-й пакет военной помощи для Украины на 118 млн евро.