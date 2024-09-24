Почему в Чехии вскоре должна смениться власть и что это означает для Украины

Чехия является одним из ключевых союзников Украины во время войны.

Однако такая помощь стала возможной прежде всего из-за смены власти в стране, которая состоялась в конце 2021 года – накануне начала полномасштабного вторжения РФ.

Следующие парламентские выборы в Чехии пройдут чуть больше чем через год. И возникает вопрос, сохранится ли уровень поддержки Украины в случае возвращения к власти бывшего премьер-министра Андрея Бабиша и его партии ANO.

Вероятность такого сценария существенно возросла после местных выборов, состоявшихся 20-21 сентября.

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О том, какие сигналы показали эти выборы и какие изменения ожидаются в дружественной к нам стране, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Чехия голосует за реванш: почему проукраинская коалиция может потерять власть. Далее – краткое ее изложение.

Стратегия экс-премьера Андрея Бабиша подать местные выборы как вотум недоверия действующему правительству сработала.

Количество мандатов в органах региональной власти после этих выборов у его партии ANO выросло более чем в полтора раза – со 178 до 292.

В целом за ANO на местных выборах отдали голоса 34,5% избирателей – показатель, который на парламентских выборах почти гарантирует победу и возвращение Бабиша к власти.

А получение оппозицией своих глав администраций в большинстве регионов дополнительно усиливает позиции ANO на выборах в следующем году.

Правда, стоит помнить, что, кроме неголосования жителей Праги (где Бабиш не очень популярен), на результат выборов могла повлиять низкая явка в регионах, которые затронуло масштабное наводнение.

А низкая явка чаще играет на руку тем политическим силам, которые ставят на протестные настроения.

Соответственно, партии, входящие в нынешнюю коалицию, не смогли похвастаться успехом.

Наиболее шокирующим стал провал "Пиратов" – жалкие 3,5%.

Руководство политсилы оперативно отреагировало на этот сигнал от избирателей – уже объявлено, что в отставку подает весь ее руководящий состав.

Также не исключено, что в партии пойдут на более резкие шаги, вплоть до выхода из коалиции.

Такой шаг не лишит коалицию большинства в парламенте.

Зато главный риск от провала "Пиратов" заключается в том, что на выборах 2025 года партии коалиции больше не будут иметь большинства.

И это также существенно увеличивает вероятность реванша Бабиша.

Еще один тревожный сигнал нынешних выборов – условный успех блока Stačilo! (в переводе с чешского – "Хватит!"), а точнее, чешских коммунистов.

Для партии действующего премьера Петра Фиалы ODS результаты этих местных выборов нельзя назвать провалом.

Партия сохраняет лидерство в двух краях: Южночешском и Южноморавском.

Наибольшего успеха ODS добилась в Южночешском крае, где кампанией руководил давний оппонент Фиалы Мартин Куба.

При руководстве Фиалы ODS далеко отошла от имиджа "мягких евроскептиков". Куба вместо этого предлагает вернуться к такой политике, критикуя Фиалу в том числе и за чрезмерную (по его мнению) военную поддержку Украины.

И это дает основания прогнозировать, что в случае поражения ODS на выборах 2025 года именно Куба может заменить Фиалу на посту главы партии. А после этого – пойти на создание коалиции с ANO.

Вместе с этим, Бабиш вряд ли станет "вторым Фицо" или "вторым Орбаном", потому что ни один премьер Чехии не станет "стрелять себе в ногу", отменяя контракты с Украиной.

Но победа усилит голоса в ЕС тех, кто требует скорейшего завершения войны, пусть даже ценой уступок Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чехия голосует за реванш: почему проукраинская коалиция может потерять власть..